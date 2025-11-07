Italiano requerido por homicidio en Francia vivía en Escazú, Costa Rica; OIJ lo capturó en vía pública

OIJ detiene en Curridabat a italiano buscado por homicidio y extorsión en Francia.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este viernes a un ciudadano italiano de apellido Basile, de 67 años, quien es requerido por las autoridades de Francia como sospechoso de los delitos de extorsión y homicidio calificado.

Según el reporte judicial, el detenido estaría relacionado con el asesinato de un ciudadano de apellido Gazel, ocurrido en el 2021 en Francia. Tras las investigaciones, las autoridades francesas lo identificaron como el principal sospechoso y emitieron una alerta internacional.

Luego de varias comunicaciones con la Oficina de Interpol, se comprobó que el sospechoso se encontraba en Costa Rica. Los agentes determinaron que residía en Escazú y lograron detenerlo esta mañana cuando circulaba en un vehículo por el sector de Curridabat.

Basile fue puesto a las órdenes del Tribunal Penal del I Circuito Judicial para lo que corresponda.