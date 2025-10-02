Inundaciones y desbordamientos en Puntarenas; ruta Interamericana norte resultó afectada

Las fuertes lluvias de este miércoles causaron inundaciones en varios sectores de Puntarenas, Esparza y Montes de Oro, generando complicaciones en la movilidad y activando los protocolos de emergencia.

Así lo confirmó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a las 9:03 p.m., la noche de este miércoles.

La Ruta 1 (Interamericana norte), en el sector de la recta de RECOPE, se encuentra anegada, afectando el tránsito vehicular. Además, se reportan inundaciones en Fray Casiano y Carmen Lyra en Puntarenas, así como en El Mojoncito de Esparza.

En San Mateo, el río Jesús María se desbordó en el área de Puente Los Melones, mientras que las instituciones de primera respuesta realizan valoraciones en las zonas afectadas.

El Comité Municipal de Emergencias de Puntarenas mantiene su actividad para coordinar acciones y garantizar la seguridad de la población. Se recomienda a la ciudadanía evitar las áreas inundadas y tomar precauciones al transitar por la región.