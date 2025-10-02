Sucesos

Inundaciones y desbordamientos en Puntarenas; ruta Interamericana norte resultó afectada

Autoridades activan protocolos de emergencia

Por Sebastián Sánchez
Las fuertes lluvias de este miércoles han causado inundaciones en varios sectores de Puntarenas, Esparza y Montes de Oro generando complicaciones en la movilidad y activando los protocolos de emergencia.
