Inundaciones en Guácimo dejan fincas bajo el agua y vecinos con el agua hasta la cintura; aquí los videos

Las fuertes lluvias que azotan desde de la madrugada de este martes al Caribe costarricense provocaron el desbordamiento del río Platanar, dejando múltiples afectaciones en comunidades del norte de Guácimo, como Escocia de Río Jiménez y el sector de La Lucha.

Vecinos reportaron que el agua alcanzó niveles de hasta un metro y medio en algunas fincas, lo que obligó a evacuar animales y trasladar a las familias a zonas seguras.

En ciertos puntos, el acceso es prácticamente imposible: el agua llega hasta la cintura, impidiendo el paso hacia varias viviendas y propiedades agrícolas.

Inundaciones en Guácimo

Uno de los vecinos del sector perdió un criadero de tilapias que se encontraba en construcción, arrasado por la fuerza del caudal. Además, los corrales de ganado y cerdos resultaron completamente inundados, con pérdidas materiales aún sin cuantificar.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas ni desaparecidas, aunque se pide precaución ante la posibilidad de que continúen las lluvias en las próximas horas.