Inundaciones en Asia: Sube a 1.500 el número de muertos, mientras crece desesperación por falta de ayuda

Operaciones de rescate avanzan con dificultad en Sri Lanka y la isla indonesia de Sumatra, donde miles de damnificados continúan aislados

Por Juan Fernando Lara Salas
Vista aérea de casas parcialmente sumergidas tras las fuertes lluvias tras el ciclón Ditwah en Wellampitiya, a las afueras de Colombo, este 3 de diciembre. Fotografía:
Vista aérea de casas parcialmente sumergidas, tras las fuertes lluvias ocasionadas por el ciclón Ditwah en Wellampitiya, a las afueras de Colombo, este miércoles 3 de diciembre. Foto: (-/AFP)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

