Sucesos

Internan en centro de salud mental a hombre que amenazó a Rodrigo Chaves en televisión nacional

El Juzgado Penal de Heredia dictó tres meses de internamiento para el hombre de apellido Trejos, investigado por amenazar a Rodrigo Chaves.

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Por Yucsiany Salazar
El hombre permanecerá internado durante tres meses, tras el resultado de los análisis.
El hombre permanecerá internado durante tres meses, tras el resultado de los análisis. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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