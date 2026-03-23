Internan en centro de salud mental a hombre que amenazó a Rodrigo Chaves en televisión nacional

El hombre permanecerá internado durante tres meses, tras el resultado de los análisis.

Un hombre de apellido Trejos, detenido el pasado 9 de marzo por amenazar al presidente de la República, Rodrigo Chaves, permanecerá internado en el Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol) durante tres meses.

Así lo confirmó el Ministerio Público este lunes, el cual indicó que la medida fue ordenada por el Juzgado Penal de Heredia tras una audiencia el pasado jueves.

A Trejos se le investiga bajo el expediente 26-006299-0042-PE por el presunto delito de amenazas agravadas.

Como parte de las diligencias judiciales, se realizó una valoración médica forense al imputado. Luego, las autoridades determinaron su traslado al centro especializado.

La investigación se originó por la difusión de videos con insultos y advertencias contra Chaves. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este material comenzó a circular el 6 de marzo.

Un hombre interrumpió transmisión en vivo y lanzó insultos contra el presidente Rodrigo Chaves

En uno de los fragmentos, se observa a un periodista de Repretel —quien cubría el juicio por el femicidio de Nadia Peraza— siendo interrumpido por un hombre que lanza improperios contra el presidente.