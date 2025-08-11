Sucesos

Integrante de ‘call center’ de estafas habría robado datos de 14.000 clientes de un banco estatal

Sospechosa trabajó para empresas que brindaban servicios a un banco estatal

Por Yeryis Salas
Parte de los detenidos este miércoles por posibles estafas bancarias. En La Sabana tenían un altar con imágenes de budas, monedas, billetes y velas.
El grupo fue desmantelado el 27 de noviembre del 2024. (Foto: )







Estafa bancariaMinisterio PúblicoOIJ
Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

