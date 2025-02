Instructor internacional: Son pocos los motociclistas que tienen la conciencia de lo que están haciendo

Para el instructor internacional de motociclistas José Andrés Pinto, la mayoría de usuarios de estos vehículos salen a la calle con la mentalidad equivocada.

“Todo el mundo piensa ‘a mí no me va a pasar nada’, cuando la mentalidad debería ser ‘a mí me podría pasar”, señaló Pinto a La Nación. Esto provoca que muchos motociclistas no usen el casco, o lo usen de manera incorrecta, lo que produce que el 53% de los fallecidos en accidentes de tránsito el año anterior fueran usuarios de moto, a pesar de que componen solo un 19% del parque vehicular de Costa Rica.

El fenómeno es similar en toda Latinoamérica, afirmó el instructor guatemalteco, quien ha recorrido el continente dando capacitaciones. La más reciente fue el 28 de enero en la Uruca, San José, donde instruyó a 30 policías y bomberos a estar mejor preparados para emergencias.

Lo ideal, consideró Pinto, es que este tipo de capacitaciones se extiendan a toda la población, pues es común ver a motociclistas que no saben frenar o no usan correctamente el equipo de seguridad.

“El motociclista es una raza un poco especial en general, y son pocas las personas que realmente tienen la conciencia de lo que están haciendo”, aseguró.

La problemática tiene varias causas, pero una de las principales es que la moto permite transportarse a la misma velocidad de un automóvil, pero a un precio mucho menor.

“Es fácil acceder a una moto, cubre desde un estrato muy bajo hasta el más alto. Ahí se debería hacer algo no hacia el consumidor, sino hacia las personas que venden las motos, y de cierta manera pedir un estándar que cumplan las motocicletas para no tener esos problemas”, afirmó.

Otra propuesta de Pinto es aumentar los requisitos para obtener una licencia, como cumplir con cursos y capacitaciones, así como un esfuerzo de las autoridades por reforzar las leyes y difundir campañas de concientización.

“Ahí nosotros tenemos un tema un poco delicado, porque la moto la están consumiendo las masas, y ponerles a cumplir ciertos requisitos cero que no les va a gustar”, señaló.

