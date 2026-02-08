Inicio de semana en Costa Rica estará marcado por el regreso de los vientos alisios tras empuje frío N.° 14

Lunes ventoso y con nubosidad en el Caribe y zona norte. Vientos entre 40 km/h y 80 km/h afectarán diversas regiones.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este lunes 9 de febrero el tiempo en Costa Rica estará influenciado por el retorno de los vientos alisios, tras el paso del empuje frío N.° 14 durante el fin de semana. Un sistema de alta presión al norte del mar Caribe acelerará el viento y aportará humedad hacia el país.

El Valle Central tendrá cielos parcialmente nublados durante todo el día, con ráfagas ocasionales de viento. En San José se registrará una temperatura mínima de 16,3 °C y una máxima de 21,8 °C, mientras que en Alajuela alcanzará los 25,9 °C.

El Pacífico norte presentará condiciones mayormente despejadas y ventosas, tanto en la madrugada como durante el resto del día. Las temperaturas seguirán elevadas en la región, con un valor máximo de 34,3 °C en Puntarenas y una mínima de 20,8 °C.

En el Pacífico central, los cielos permanecerán despejados durante la madrugada. En horas diurnas aumentará la nubosidad, aunque no se anticipan lluvias. Parrita destacará con una temperatura mínima de 20,8 °C y una máxima de 31,5 °C.

El Pacífico sur mostrará condiciones similares al Pacífico Central. En Golfito, el termómetro marcará entre 21,1 °C y 31,3 °C, con cielo parcialmente nublado por la tarde.

Las regiones del Caribe norte y Caribe sur permanecerán nubladas durante toda la jornada. Se presentarán ráfagas ocasionales de viento y posibilidad de lluvias en las montañas durante la noche. Limón tendrá una mínima de 20,5 °C y una máxima de 27,6 °C.

En la zona norte, se anticipa un día mayormente nublado, con ráfagas moderadas a fuertes y probabilidad de lluvias en la noche. Ciudad Quesada alcanzará una temperatura máxima de 23,8 °C y una mínima de 18,9 °C.

El IMN advirtió que las ráfagas de viento podrían alcanzar intensidades entre los 40 km/h y los 80 km/h, tanto en las cordilleras como en zonas bajas del Valle Central y Guanacaste. Las madrugadas mostrarán un ambiente fresco en gran parte del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:57 a. m. y la puesta a las 05:44 p. m.. La fase lunar será de cuarto menguante.