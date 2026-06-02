Inicia la temporada de ciclones en el Atlántico: IMN prevé menos huracanes por influencia de El Niño

Costa Rica enfrentará una temporada ciclónica menos activa por El Niño, pero las autoridades advierten sobre riesgos asociados a lluvias intensas. (Imagen con fines ilustrativos).

La temporada de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico comenzó este 1.° de junio con un pronóstico menos activo de lo habitual.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) estima entre 9 y 12 sistemas con nombre durante 2026, una cifra inferior al promedio histórico debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

Aunque las proyecciones apuntan a una menor actividad, las autoridades mantienen el llamado a la vigilancia. El Niño suele reducir la formación de ciclones y disminuir la probabilidad de impactos directos sobre Costa Rica, pero no elimina el riesgo de afectaciones asociadas a tormentas tropicales o sistemas cercanos.

De acuerdo con la estimación del IMN, la temporada podría registrar entre cinco y seis tormentas tropicales. Además, se prevén entre tres y cuatro huracanes de categoría menor y entre uno y dos huracanes mayores.

La lista oficial de nombres para los sistemas tropicales en la cuenca del Atlántico durante 2026 es la siguiente:

Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

La reducción esperada en la actividad ciclónica responde a las condiciones atmosféricas vinculadas con El Niño, fenómeno que incrementa la cizalladura del viento sobre el Atlántico tropical y dificulta el desarrollo de ciclones intensos.

Pese al panorama menos activo, el IMN recordó que un solo sistema puede generar consecuencias importantes. Las lluvias asociadas a tormentas tropicales o a la influencia indirecta de ciclones pueden provocar inundaciones, deslizamientos y daños en infraestructura, especialmente en regiones vulnerables del país.