Sucesos

Inicia la temporada de ciclones en el Atlántico: IMN prevé menos huracanes por influencia de El Niño

Conozca qué esperar en los próximos meses

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Arthur, Bertha y Cristobal encabezan la lista de nombres prevista para la temporada de huracanes del Atlántico en 2026.
Costa Rica enfrentará una temporada ciclónica menos activa por El Niño, pero las autoridades advierten sobre riesgos asociados a lluvias intensas. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMNSUCnotas iahuracanesciclones
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.