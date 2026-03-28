Sucesos

Incendio provocado por quema de desechos consume recicladora y afecta taller con cinco vehículos en Alajuela

Un incendio en San Rafael de Alajuela consumió el 90% de un centro de reciclaje y afectó talleres de enderezado. Esto dice Bomberos.

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Por Yucsiany Salazar
Un incendio de grandes proporciones consumió este sábado un área total de 3.100 metros cuadrados en San Rafael de Alajuela
Un incendio de grandes proporciones consumió este sábado un área total de 3.100 metros cuadrados en San Rafael de Alajuela (Bomberos/Bomberos)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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