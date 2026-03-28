Incendio provocado por quema de desechos consume recicladora y afecta taller con cinco vehículos en Alajuela

Un incendio de grandes proporciones consumió este sábado un área total de 3.100 metros cuadrados en San Rafael de Alajuela

Un incendio de grandes proporciones consumió la mayor parte de un área de reciclaje y afectó varios talleres mecánicos la mañana de este sábado en San Rafael de Alajuela, específicamente detrás de la planta Pipasa.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, el fuego impactó un terreno de aproximadamente 2.800 metros cuadrados, el cual resultó consumido por las llamas en un 90%.

Incendio en Alajuela

Además, el fuego se extendió a una estructura contigua de unos 300 metros cuadrados que funcionaba como talleres de enderezado y pintura.

En ese sitio, el incendio comprometió tres espacios internos y provocó daños en al menos cinco vehículos que se encontraban dentro.

Andrés Acuña, vocero de Bomberos, explicó que, en apariencia, el incidente se originó por una quema de desechos en tarimas de madera, la cual, impulsada por los fuertes vientos, se propagó hacia las estructuras cercanas.

El fuego provocó daños totales en cinco vehículos y fue propagado por los fuertes vientos en la zona. (Bomberos/Bomberos)

En la atención de la emergencia participaron unidades de las estaciones de Belén, Heredia, Alajuela, Santa Ana y Tibás, así como personal de la Unidad de Drones.

No se reportan personas afectadas.

Las quemas descontroladas son todavía más peligrosas en época seca y de fuertes vientos. Una emergencia semejante ocurrió este viernes por la noche en La Guácima, Alajuela, frente a Parque Viva, donde Bomberos atendió un incendio en vegetación que consumió 16 hectáreas, el equivalente a 16 campos de fútbol.

Así se veía la quema de charral extenso en La Guácima a eso de las 7 p.m.

En esta temporada, los especialistas recomiendan no hacer quemas de charral o de basura porque el viento puede sacarlas de control y provocar pérdidas irreversibles.

Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.