Bomberos controla quema de charral frente a Parque Viva

El incendio abarcó una extensión de maleza de 16 hectáreas pero fue controlado sin afectación a personas o estructuras.

El cuerpo de Bomberos atendió la quema de un charral en 16 hectáreas la noche de este viernes en la Guácima de Alajuela, frente a la entrada principal de Parque Viva.

La alerta llegó a las 6:47 p. m. Al lugar se destinaron tres unidades de la Estación de Bomberos de Belén, las cuales atendieron la emergencia sin contratiempos y lograron controlar el fuego a eso de las 10:30 p.m. sin daños a personas o estructuras.

Andrés Acuña Morera, subjefe de la estación de Bomberos Belén, confirmó a La Nación a las 10:30 de la noche que el fuego está controlado.

Quema de charral en La Guácima

El incendio coincidió con el final del concierto de Ricardo Montaner de Parque Viva. La Nación verificó que la salida de los asistentes se dio de manera lenta pero fluida y sin riesgo para quienes se desplazaban a pie o en carro.

Andrés Acuña Morera, subjefe de la estación de Bomberos Belén, confirmó a La Nación que el fuego está controlado. (Fabrice Le Lous /La Nación)

Acuña confirmó también que no hubo afectación de personas porque el área del concierto estaba totalmente alejada del lugar de la quema. Añadió que el tránsito ha sido fluido.

Quema de charral extenso en La Guácima: fuego controlado

Colaboró el periodista Fabrice Le Lous