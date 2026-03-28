Sucesos

Bomberos controla quema de charral frente a Parque Viva

Andrés Acuña Morera, subjefe de la estación de Bomberos Belén, confirmó que no hubo afectación de personas ni a estructuras cercanas

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Por Sebastián Sánchez
El incendio en un charral en La Guácima está controlado.
El incendio abarcó una extensión de maleza de 16 hectáreas pero fue controlado sin afectación a personas o estructuras. (Fabrice Le Lous /La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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