Incendio en vivienda cobra una vida en Cot de Cartago

Un incendio consumió una vivienda la tarde de este martes en Cot, en el cantón de Oreamuno, provincia de Cartago, y dejó como saldo una persona fallecida.

La emergencia fue reportada a las 6:24 p. m. en las cercanías del Ebáis, específicamente 200 metros al oeste y 100 metros al norte del centro de salud. De acuerdo con la información preliminar, al menos tres viviendas construidas en madera se encontraban envueltas en llamas.

Una de las estructuras, tipo casa de habitación, estaba completamente comprometida por el fuego. Dentro de esta, los equipos de emergencia localizaron el cuerpo de una persona sin vida.

La atención de la emergencia estuvo a cargo de varias unidades de Bomberos, destacadas desde la Estación de Cartago, que trabajaron para controlar el avance del incendio y evitar que se propagara a más inmuebles.

De forma preliminar, se indicó que la persona fallecida sería un hombre de 27 años, quien aparentemente alquilaba una de las viviendas afectadas.