Incendio forestal pone en riesgo almacén fiscal con decenas de vehículos en Liberia

Ocho unidades de Bomberos intentan controlar las llamas

Por Natalia Vargas
El incendio forestal alcanzó un almacén fiscal en Liberia.
El incendio forestal alcanzó un almacén fiscal en Liberia. Foto: (Bomberos/Cortesía)







