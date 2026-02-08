Incendio forestal pone en riesgo almacén fiscal con decenas de vehículos en Liberia

El Cuerpo de Bomberos informó que un incendio forestal en Liberia, en Guanacaste, alcanzó un almacén fiscal en la zona, en el que se resguardan al menos 143 vehículos.

Incendio en Liberia

Los fuertes vientos y la maleza, seca y extensa, provocaron que las llamas llegaran hasta esta zona privada, situada un kilómetro al oeste de la delegación de la Policía de Tránsito.

Hasta el momento, Bomberos ha logrado poner a salvo 38 vehículos para desechos, 52 motocicletas nuevas, 40 vehículos y 10 cuadraciclos del almacén. Solo se ha reportado la afectación de tres vehículos por las llamas.

Ocho unidades de las estaciones de Liberia, Nicoya, Filadelfia, La Cruz y San Ramón atienden la escena para controlar el avance de las llamas.