Incendio en Pavas: fuego en varios metros cuadrados de viviendas

Emergencia se registró en Proyecto La Franja, en Lomas del Río

Por Cristian Mora
Incendio Pavas
Bomberos atendieron la emergencia en Lomas del Río, donde varias viviendas resultaron afectadas. (Redes Sociales)







Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

