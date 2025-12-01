Incendio en Pavas: fuego en varios metros cuadrados de viviendas

Bomberos atendieron la emergencia en Lomas del Río, donde varias viviendas resultaron afectadas.

Un incendio habría consumido cerca de 400 metros cuadrados en el sector de Proyecto La Franja, en Lomas del Río de Pavas, la noche de este domingo.

La alerta ingresó a las 7:02 p. m., lo que movilizó varias unidades de Bomberos, entre ellas máquinas extintoras, una ambulancia y un vehículo de rescate.

El fuego se originó en una casa construida con materiales livianos y se extendió rápidamente por las estructuras contiguas.

Según la Cruz Roja, el fuego afectó varias viviendas tipo rancho, donde inicialmente se informó de la presencia de personas dentro de las estructuras, incluidos adultos y menores. En el sitio trabajaron unidades de soporte básico y de soporte avanzado.

Dos personas fueron valoradas en el lugar y ninguna requirió traslado. Tras estabilizar la emergencia, las unidades se desmovilizaron, informó la Cruz Roja.