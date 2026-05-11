Incendio en lavacar destruye dos vehículos esta madrugada

Bomberos atendió un incendio que afectó un lavacar en Santa Ana. Imagen con fines ilustrativos.

Un incendio en un lavacar de 900 metros cuadrados movilizó a las unidades del Cuerpo de Bomberos la madrugada de este lunes en Santa Ana, San José.

El incidente ocurrió a las 3:35 a. m. y dejó una afectación de 72 metros cuadrados en la estructura comercial.

De acuerdo con el reporte oficial, las llamas iniciaron luego de que dos vehículos livianos ardieran en su totalidad dentro del establecimiento.

El caso se suma a otros cuatro incendios en estructuras atendidos por Bomberos en las últimas ocho horas en distintos sectores del país, incluidos Golfito, Parrita y Upala.

Además, durante el fin de semana se contabilizaron 10 incendios en estructuras a nivel nacional. En lo que va del 2026, las autoridades reportan 408 emergencias de este tipo.

“Bomberos de Costa Rica hace un llamado a no bajar la guardia y reforzar las medidas de prevención, como la instalación de detectores de humo, extintores, lámparas de emergencias y la revisión cada cinco años de los sistemas eléctricos por un profesional”, indicó la institución.

Afortunadamente, en ninguno de los incidentes recientes se reportaron personas heridas ni afectadas por el humo.