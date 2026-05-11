Sucesos

Incendio en lavacar destruye dos vehículos esta madrugada

Bomberos atendió cinco incendios, uno de ellos en un lavacar en Santa Ana, en un lapso de ocho horas

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Incendio Parque Industrial Las Brisas
Bomberos atendió un incendio que afectó un lavacar en Santa Ana. Imagen con fines ilustrativos. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IncendioSanta AnaBomberos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.