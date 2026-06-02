Incendio en Intel afectó 500 m² y movilizó 9 unidades de Bomberos

El incendio que se produjo la tarde de este lunes en la planta de Intel afectó un área de 500 metros cuadrados. La estructura se ubica en la Ribera de Belén, Heredia.

El reporte ingresó a Bomberos a las 4:46 p. m. El inmueble tiene un área total de 22.000 metros cuadrados. Inicialmente se indicó que las llamas consumían aproximadamente 100 m² del techo, sin embargo, el fuego se propagó.

En el sitio trabajaron bomberos de las estaciones de Heredia, Metropolitana Sur, Metropolitana Norte, Pavas y Santo Domingo de Heredia. Se remitieron nueve unidades.