Incendio en Intel: Ocho unidades de Bomberos trabajan para mitigar fuego en el techo del edificio

Ocho unidades de Bomberos atienden un incendio en la fábrica de la empresa Intel, situada en La Ribera de Belén, en Heredia.

La alerta de fuego ingresó a las 4:46 p. m. de este lunes. De acuerdo con el departamento de prensa de Bomberos, la estructura tiene un área de 5.000 metros cuadrados (m²) y las llamas consumen aproximadamente 100 m² del techo.

Incendio en Intel

En el sitio trabajan bomberos de las estaciones de Heredia, Metropolitana Sur, Metropolitana Norte, Pavas y Santo Domingo de Heredia.

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