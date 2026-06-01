Sucesos

Incendio en Intel: Ocho unidades de Bomberos trabajan para mitigar fuego en el techo del edificio

La alerta ingresó la tarde de este lunes

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Por Natalia Vargas
Incendio en Intel
Incendio en Intel (Periódico Heredia Hoy/Facebook)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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