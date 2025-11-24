Sucesos

Incendio en bodegas de Desamparados es el tercero más grande en 20 años

Bomberos confirma que área afectada fue de 17.500 metros cuadrados

Por Christian Montero
El incendio en unas bodegas de San Rafael Arriba de Desamparados, es el tercero más grande de los últimos 20 años.
El incendio en unas bodegas de San Rafael Arriba de Desamparados, es el tercero más grande de los últimos 20 años. (Alonso Teno/Foto: La Nación)







