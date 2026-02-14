Sucesos

Incendio destruye histórico restaurante familiar en Tárcoles: ‘Cuando llegué, ya estaba consumido totalmente’

Un incendio consumió el restaurante Los Cocodrilos, contiguo al puente sobre el río Tárcoles, y afectó 400 metros cuadrados. Este sería el motivo.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El Cuerpo de Bomberos logró controlar el fuego y evitar que se propagara a otros comercios aledaños; no se reportaron personas heridas.
El Cuerpo de Bomberos logró controlar el fuego y evitar que se propagara a otros comercios aledaños; no se reportaron personas heridas. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IncendioJacóRestaurante
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.