Incendio destruye histórico restaurante familiar en Tárcoles: ‘Cuando llegué, ya estaba consumido totalmente’

El Cuerpo de Bomberos logró controlar el fuego y evitar que se propagara a otros comercios aledaños; no se reportaron personas heridas.

Lo que comenzó como una mañana normal en el sector del puente sobre el río Tárcoles terminó en humo y pérdidas materiales para una familia con 35 años de administrar uno de los restaurantes más tradicionales de la zona. Un incendio consumió este sábado 14 de febrero el restaurante Los Cocodrilos, ubicado en el distrito de Tárcoles, en Garabito.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, la emergencia —que ya se encuentra controlada— afectó al menos 400 metros cuadrados de la infraestructura. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni afectadas.

En videos difundidos en redes sociales se observó una densa columna de humo y cómo las llamas también alcanzaron una tienda de souvenirs ubicada en las inmediaciones del restaurante, generando pérdidas materiales.

Incendio en restaurante contiguo al puente del Río Tárcoles

Gustavo Vargas, uno de los propietarios del restaurante, contó a La Nación que el fuego habría sido provocado por un cortocircuito, y que las condiciones ventosas en el sector favorecieron la propagación de las llamas.

“Al parecer fue un cortocircuito y, como el restaurante era de madera, lo consumió muy rápido. Por dicha, los Bomberos llegaron y pudieron apaciguar el fuego para que no se pasara a otro comercio que había a la par”, relató Vargas.

La familia propietaria, con 35 años de tradición en la zona, enfrenta ahora el reto de reconstruir su negocio junto al emblemático paso sobre el río Tárcoles. (Cortesía/Cortesía)

‘Hubiera sido peor’

Las llamas estuvieron a punto de alcanzar varios tanques de gas ubicados en el sitio, un escenario que habría agravado la emergencia.

“Por dicha, el incendio no agarró unos tanques de gas que había, gracias a Dios, porque si no hubiera sido peor la cosa”, relató el propietario, aún impactado por lo ocurrido.

Al momento del siniestro, las personas que se encontraban dentro del local y en los alrededores salieron corriendo ante el temor de que el fuego alcanzara los cilindros y provocara una explosión.

Las condiciones ventosas en la zona favorecieron la rápida propagación del fuego, que consumió la estructura en cuestión de minutos. (Cortesía)

Primer restaurante contiguo al puente

El establecimiento tiene 35 años de historia y fue fundado por el padre de Gustavo Vargas, Juan Vargas Rojas. Además, fue el primer negocio que se instaló junto al puente sobre el río Tárcoles, en el sector conocido como Los Cocodrilos.

Tras la muerte de su padre, Gustavo y sus dos hermanos, oriundos de Orotina, se hicieron cargo del restaurante. Actualmente, tanto este local como la tienda de souvenirs contigua —que también resultó afectada— estaban alquilados.

Mientras los bomberos concluyen las labores en el sitio, la familia ahora enfrenta el reto de empezar de nuevo, a la par del puente que se convirtió en referencia para locales y turistas.

Las llamas también alcanzaron una tienda de souvenirs cercana, lo que provocó pérdidas materiales adicionales en el sitio. (Cortesía)

“Levantarse, limpiar y pedirle a Dios que no vuelva a pasar”, agregó Vargas.

A pesar de lo sucedido, el propietario hace un llamado a las personas a que continúen asistiendo al lugar.

“Aquí seguimos, aquí hay más tiendas, más negocios de comida; fue un negocio que se nos fue, pero invitamos a la gente, a que siga pasando, aquí estamos a la orden”, concluyó el empresario.