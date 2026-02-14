Sucesos

Incendio en Jacó: fuego consume restaurante y alcanza puestos de souvenirs cerca del puente de Tárcoles (video)

Bomberos atienden un incendio en un restaurante en Jacó, Garabito, cerca del puente de Tárcoles.

Por Yucsiany Salazar
Un incendio afectó un restaurante y varios puestos de souvenirs en Jacó, Garabito, contiguo al puente sobre el río Tárcoles, según informó el Cuerpo de Bomberos.
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

