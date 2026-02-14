Incendio en Jacó: fuego consume restaurante y alcanza puestos de souvenirs cerca del puente de Tárcoles (video)

El Cuerpo de Bomberos atiende un incendio en un restaurante ubicado en Puntarenas, en el cantón de Garabito, Jacó.
“Respondemos a incendio en restaurante esto en Puntarenas, Garabito, Jacó, contiguo al puente de Tárcoles”, indicó ese cuerpo de rescate.
De momento, no se ha informado sobre personas heridas.
Incendio en restaurante contiguo al puente del Río Tárcoles
En videos se observa cómo el fuego también alcanzó varios puestos de souvenirs ubicados en las inmediaciones del restaurante, generando una densa columna de humo y daños materiales en los comercios.
Noticia en desarrollo.