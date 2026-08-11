Sucesos

Incendio consume vivienda en San Rafael Arriba de Desamparados

Los propietarios se encontraban trabajando cuando comenzó el fuego, cerca de las 6:30 a. m.

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Por Cristian Mora
Incendio en Muebleria Desamparados
(Imagen con fin ilustrativo) El incendio consumió una vivienda en San Rafael Arriba de Desamparados la mañana de este martes. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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