Incendio consume vivienda en San Rafael Arriba de Desamparados

(Imagen con fin ilustrativo) El incendio consumió una vivienda en San Rafael Arriba de Desamparados la mañana de este martes.

Un incendio consumió una vivienda la mañana de este martes en San Rafael Arriba de Desamparados, San José, en las cercanías del bar Bramadero.

De acuerdo con información difundida por Teletica, no se reportaron personas heridas, pues los propietarios de la casa se encontraban en sus trabajos cuando comenzó el fuego.

El dueño de la vivienda explicó que el incendio se inició cerca de las 6:30 a. m. y que, por el momento, preliminarmente, se presume que pudo tratarse de un cortocircuito.

El hombre señaló que tenía alrededor de 45 años de vivir en la casa junto con su esposa.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y trabajó para controlar las llamas.

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