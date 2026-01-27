Incendio consume reconocido restaurante frente a la playa en Santa Teresa

El Cuerpo de Bomberos atendió, la tarde de este martes, la alerta de incendio en un reconocido hotel y restaurante situado frente a la playa, en Santa Teresa de Cóbano.
Se trata del establecimiento Banana Beach, un negocio construido principalmente en madera y con techos de palma seca, que se ubica en una zona concurrida de esa playa.
La alerta ingresó a la 1:56 p. m. y Bomberos acudió al sitio con tres unidades. A las 4:43 p. m., dos camiones con personal continuaban trabajando en el lugar.
Por el momento, se estima que las llamas consumieron al menos 1.500 metros cuadrados de la estructura.