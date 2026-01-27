Sucesos

Incendio consume reconocido restaurante frente a la playa en Santa Teresa

El fuego quemó al menos 1.500 metros cuadrados

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Fuego consumió 1.500 metros cuadrados en restaurante en Santa Teresa.
Fuego consumió 1.500 metros cuadrados en restaurante en Santa Teresa. (Guana Noticias/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
incendioSanta TeresaBanana Beach
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.