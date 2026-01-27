Incendio consume reconocido restaurante frente a la playa en Santa Teresa

El Cuerpo de Bomberos atendió, la tarde de este martes, la alerta de incendio en un reconocido hotel y restaurante situado frente a la playa, en Santa Teresa de Cóbano.

Se trata del establecimiento Banana Beach, un negocio construido principalmente en madera y con techos de palma seca, que se ubica en una zona concurrida de esa playa.

Imágenes muestran los daños en el sitio, luego de que Bomberos controló el fuego. (Noticias Puriscal Informa/Facebook)

La alerta ingresó a la 1:56 p. m. y Bomberos acudió al sitio con tres unidades. A las 4:43 p. m., dos camiones con personal continuaban trabajando en el lugar.

Por el momento, se estima que las llamas consumieron al menos 1.500 metros cuadrados de la estructura.