Incendio afecta vuelos en el Aeropuerto de Guanacaste

El Cuerpo de Bomberos informó que atiende un gran incendio en las cercanías del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia. Producto de las llamas cerró temporalmente el espacio aéreo y varios vuelos se vieron afectados.

La alerta de las llamas ingresó a las 2:47 p. m. de este lunes. Bomberos explicó que la afectación es, por el momento, de 100 hectáreas en uno de los charrales contiguos al aeródromo. En el sitio trabajan cuatro unidades de Bomberos para detener el avance del fuego; sin embargo, el humo afectó la visibilidad de los vehículos que transitan por la carreteras y también la de los aviones.

Incendio en el Aeropuerto Daniel Oduber

El departamento de prensa del aeropuerto indicó que el incendio generó humo denso y redujo significativamente la visibilidad, el espacio aéreo cerró temporalmente a la 1:37 p. m. para garantizar la seguridad operacional.

Al corte de las 2 p. m., los vuelos American 887, United 1120 y United 1512 estaban en espera de que se controlara la emergencia. Producto de las llamas se desviaron a San José los vuelos Delta 1898, JetBlue 1691 y JetBlue 1157.

Asimismo, un vuelo más fue desviado a El Salvador. Se trata del American 1377, que transportaba 144 pasajeros. Este vuelo fue cancelado en ese destino.

A las 2:05 p. m. se abrió el espacio aéreo y el aeropuerto retomó sus funciones con normalidad.

Al mismo tiempo, Bomberos atiende otro incendio en un charral en Tuetal Sur, en Alajuela. Los daños provocaron daños en aproximadamente 10 hectáreas.

Bomberos indicó que este lunes las emergencias aumentaron significativamente. Durante el día, se atendió una emergencia de diferente naturaleza cada 8 minutos y, por fuego, cada 20 minutos.