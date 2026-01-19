Sucesos

Incendio afecta vuelos en el Aeropuerto de Guanacaste

Bomberos recibió la alerta del incendio a las 2:47 p. m.

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Un incendio en las cercanías del Aeropuerto Daniel Oduber afectó varios vuelos.
Un incendio en las cercanías del Aeropuerto Daniel Oduber afectó varios vuelos. (Bomberos/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IncendiosAeropuerto Daniel Oduber
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.