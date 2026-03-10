Imponen medidas cautelares a profesor investigado por presunto abuso sexual en el CTP de Alajuelita

Los funcionarios fueron detenidos por un caso de presunto abuso sexual contra menores de edad.

Un hombre de apellidos Leal Castillo, profesor en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Alajuelita, fue arrestado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 5 de marzo, por un presunto caso de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad.

La Unidad de Género de Hatillo confirmó que investiga al docente, de 65 años, dentro de la causa 25-000258-1884-PE . En ese mismo expediente también se indaga al director del colegio, de apellidos Solís Arce, de 48 años, por presunto incumplimiento de deberes. Solís también fue aprehendido.

A solicitud del Ministerio Público, Leal debe cumplir las medidas cautelares de no ingresar al Colegio Técnico Profesional de esa zona, no agredir ni intimidar a las ofendidas ni al personal de la institución, y no presentarse a la casa de las víctimas.

La Fiscalía confirmó que en el caso del director del colegio, tras valorarse sus arraigos procesales, se determinó que continuará apegado al proceso, sin necesidad de cumplir medidas cautelares.

El operativo que llevó a la detención de los funcionarios inició a las 8 a. m. del jueves y estuvo a cargo de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Judicial.

Fueron agentes de este departamento quienes iniciaron una investigación contra estos dos sujetos desde junio del 2025, luego de recibir denuncias anónimas que señalaban conductas impropias dentro de la institución.

Según la investigación, Leal habría mantenido conductas inapropiadas en el centro educativo, mientras que el director del colegio habría incurrido en presuntas omisiones, incumplimiento de deberes funcionales y eventuales negligencias en la adopción de medidas de protección.