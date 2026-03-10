Sucesos

Imponen medidas cautelares a profesor investigado por presunto abuso sexual en el CTP de Alajuelita

El director del colegio también figura como investigado en la misma causa

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Los funcionarios fueron detenidos por presunto abuso sexual contra menores de edad.
Los funcionarios fueron detenidos por un caso de presunto abuso sexual contra menores de edad. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
abuso sexual infantildetención de funcionarios educativosescuelaAlajuelita
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.