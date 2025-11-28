Sucesos

Imponen 35 años de prisión a hombre por asesinar a golpes a su bebé en San Carlos

Bebé de dos meses fue agredido hasta fallecer en el Hospital Nacional de Niños

EscucharEscuchar
Por Edgar Chinchilla, corresponsal GN
condena
El hombre fue condenado a 35 años. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BebéSan CarlosTribunal Penal

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.