Imponen 35 años de prisión a hombre por asesinar a golpes a su bebé en San Carlos

El Tribunal Penal de San Carlos condenó a 35 años de prisión a Geiler Lúquez Pérez, luego de declararlo responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de su bebé de apenas dos meses de nacido.

La lectura del por tanto se realizó la tarde de este viernes, a las 3:00 p.m., en la Sala 2 de los Tribunales de Justicia de Ciudad Quesada.

Los hechos ocurrieron en mayo del 2023, en Cedral de Ciudad Quesada. De allí, el menor fue trasladado inicialmente al Hospital de San Carlos con múltiples lesiones.

Luego, debido a la gravedad, fue remitido al Hospital Nacional de Niños, donde falleció.

La autopsia determinó que el pequeño murió a consecuencia del síndrome del bebé sacudido, además de presentar múltiples golpes y fracturas en la clavícula, costillas y cráneo.

El debate, que se debió repetir por un error procesal, estuvo a cargo de los jueces José Blanco, Leonardo Ramírez, quien leyó la sentencia, y Jorge Sandoval.

La causa fue dirigida por la fiscal Floribeth Rodríguez, de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Michael Monge.

El debate inició el 27 de octubre y contó con la declaración de 14 testigos, entre peritos y testigos de la defensa.

En este caso también figura la madre del niño, Vanessa Cordero Ramírez, quien el pasado 27 de octubre se sometió a un procedimiento especial abreviado para evitar la etapa de juicio.

El tribunal la condenó a 27 años de cárcel por el mismo delito de homicidio calificado.