IMN registra temperaturas desde 5 °C este miércoles en Costa Rica: así estuvieron los datos por región

El IMN reportó 5,7 °C en Cerro de la Muerte y 26,2 °C en Orotina este 11 de febrero.

El Instituto Meteorológico Nacional reportó este 11 de febrero de 2026 una temperatura mínima de 5,7 °C en Cerro de la Muerte, la más baja registrada en el país según datos preliminares.

En el Pacífico Sur, además de Cerro de la Muerte, Altamira marcó 15,7 °C y Buenos Aires 20 °C. En el Caribe Sur, el volcán Turrialba reportó 6,6 °C y Hitoy Cerere, en Talamanca, alcanzó 21,1 °C.

En el Valle Central, varias estaciones bajaron de 15 °C. Volcán Poás registró 9,4 °C y Cerro Cedral 10,7 °C. En Cartago centro se reportaron 14,9 °C y en el Aeropuerto Juan Santamaría 20,1 °C.

La zona norte presentó valores intermedios, con registros como 16,7 °C en Balsa de San Ramón y 19,5 °C en San Jorge de Los Chiles. En Upala, Bijagua marcó 19,5 °C.

El Pacífico Norte concentró las temperaturas más altas del reporte. Orotina registró 26,2 °C, la cifra más elevada del listado. UCR Santa Cruz, Guanacaste, alcanzó 25 °C y Liberia superó los 24,2 °C en varias estaciones.

Temperaturas mínimas (IMN /IMN)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que este miércoles 11 de febrero Costa Rica experimentará un aumento de las temperaturas, favorecido por la disminución de la intensidad de los vientos alisios. Esta condición se relaciona con una baja en la presión atmosférica sobre el sur de Centroamérica.

Durante la madrugada, se anticipan lluvias y cielos nublados en el Caribe y la zona norte. Sin embargo, en el transcurso del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en estas regiones, lo que permitirá una recuperación de las temperaturas.