IMN registra temperaturas desde 5 °C este miércoles en Costa Rica: así estuvieron los datos por región

El Instituto Meteorológico Nacional reveló amplias diferencias térmicas este 11 de febrero. Consulte cómo variaron las temperaturas entre regiones

Por Silvia Ureña Corrales
Clima, neblina y frío en Cartago
El IMN reportó 5,7 °C en Cerro de la Muerte y 26,2 °C en Orotina este 11 de febrero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

