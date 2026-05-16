IMN pronostica tormentas y calor de hasta 36,5 °C para este domingo en Costa Rica

El IMN prevé lluvias y tormentas este domingo en el Pacífico y nubosidad en el Caribe y la zona norte. Liberia llegará a 36,5 °C.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 17 de mayo las condiciones del tiempo estarán marcadas por el fortalecimiento de los vientos alisios en la cuenca del Caribe. Esta situación favorecerá el ingreso de nubosidad hacia el territorio nacional y aumentará la posibilidad de lluvias en varias regiones del país.

Según el IMN, la madrugada y la mañana presentarán cielos entre parcial y mayormente nublados en gran parte del país. En el Caribe y la zona norte habrá lluvias dispersas y nubosidad variable. Parte de esa cobertura nubosa alcanzará sectores del este del Valle Central, donde se prevén precipitaciones débiles.

Durante la tarde, el desarrollo de nubosidad provocará aguaceros con tormenta eléctrica en regiones del Pacífico y en sectores del oeste del Valle Central. El IMN prevé que estas condiciones afecten principalmente el Pacífico Central, el Pacífico Sur y el sur de la península de Nicoya. En horas de la noche persistirán lluvias en zonas costeras del Pacífico y en algunos puntos del Caribe.

El Valle Central tendrá una mañana parcialmente nublada. En la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias dispersas. San José registrará una temperatura mínima de 18,5 °C y una máxima de 27,2 °C. Alajuela alcanzará hasta 29,3 °C.

En el Pacífico Norte dominará un ambiente cálido y con viento moderado durante gran parte del día. En la tarde habrá chubascos aislados en la península de Nicoya y sectores cercanos. Liberia será una de las localidades más calientes del país, con una mínima de 23,2 °C y una máxima de 36,5 °C.

El Pacífico Central iniciará con nubosidad parcial. Para la tarde se esperan lluvias y tormentas eléctricas. Quepos tendrá temperaturas entre 24,5 °C y 30,8 °C. En la noche continuarán las lluvias en algunos sectores costeros.

El Pacífico Sur presentará condiciones similares. El IMN pronosticó aguaceros y tormentas durante la tarde, además de lluvias dispersas en la noche. Golfito reportará una temperatura mínima de 23,1 °C y una máxima de 33,4 °C.

En el Caribe Norte persistirá la nubosidad variable y la posibilidad de lluvias dispersas durante buena parte de la jornada. Guápiles tendrá temperaturas entre 20 °C y 30 °C.

El Caribe Sur también mantendrá abundante nubosidad y lluvias aisladas. Limón registrará una mínima de 20 °C y una máxima de 30 °C.

La zona norte experimentará nubosidad variable y precipitaciones dispersas, principalmente en áreas montañosas. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 20 °C y 30 °C.

El IMN señaló que las lluvias más intensas de la tarde estarán acompañadas de tormenta eléctrica en sectores del Pacífico y el oeste del Valle Central.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:50 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.