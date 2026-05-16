Sucesos

IMN pronostica tormentas y calor de hasta 36,5 °C para este domingo en Costa Rica

El IMN prevé un domingo con lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas elevadas en varias regiones del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias Alajuela
El IMN prevé lluvias y tormentas este domingo en el Pacífico y nubosidad en el Caribe y la zona norte. Liberia llegará a 36,5 °C. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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