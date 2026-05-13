Sucesos

IMN prevé tormentas y vientos alisios este jueves en varias regiones de Costa Rica

La institución anticipa un jueves con calor intenso en Guanacaste, lluvias en el Caribe y aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico durante la tarde

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Clima, lluvia
Costa Rica tendrá lluvias en el Caribe y tormentas en el Pacífico este jueves. Liberia y Nicoya superarán los 35 °C. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMNSUCnotas ia
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.