IMN prevé tormentas y vientos alisios este jueves en varias regiones de Costa Rica

Costa Rica tendrá lluvias en el Caribe y tormentas en el Pacífico este jueves. Liberia y Nicoya superarán los 35 °C.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que este jueves 14 de mayo persistirá la influencia de los vientos alisios moderados y fuertes sobre el mar Caribe. Esta condición trasladará humedad hacia el país y favorecerá nubosidad variable y lluvias dispersas en varias regiones.

El IMN prevé que durante la madrugada y la mañana el Caribe y la zona norte tendrán mayor cobertura nubosa y precipitaciones aisladas. Además, las lluvias podrían extenderse hacia las montañas del este y norte del Valle Central.

Para la tarde, el panorama cambiará en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. El IMN anticipa aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica. También espera chubascos aislados en sectores montañosos del Valle Central.

En el Valle Central, el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y nublado. El IMN prevé lluvias breves en zonas montañosas hacia el este y aguaceros aislados en la tarde. San José tendrá una temperatura mínima de 18,7 °C y una máxima de 26,4 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones más estables durante gran parte del día. Predominarán pocas nubes y viento moderado. Liberia registrará una temperatura mínima de 23,2 °C y una máxima de 36,8 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, el IMN anticipa incremento de nubosidad en la tarde y aguaceros con tormenta eléctrica. Parrita tendrá una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 32,3 °C.

El Pacífico Sur también presentará condiciones inestables después del mediodía. Golfito reportará una temperatura mínima de 22,7 °C y una máxima de 33,7 °C.

En el Caribe Norte, las lluvias dispersas aparecerán desde la madrugada y persistirán durante la mañana. Guápiles tendrá temperaturas entre 22,4 °C y 29,1 °C.

El Caribe Sur mantendrá nubosidad variable y posibles lluvias aisladas. Limón registrará una temperatura mínima de 21,4 °C y una máxima de 28,7 °C.

La zona norte tendrá cielos mayormente nublados en las primeras horas del día y lluvias en sectores montañosos durante la tarde. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 27 °C.

El IMN indicó que los vientos alisios continuarán con intensidad moderada a fuerte durante la jornada. Esta condición favorecerá el ingreso constante de humedad desde el Caribe hacia el territorio nacional.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:16 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:49 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.