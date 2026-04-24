Sucesos

IMN prevé canícula más intensa y extensa este año

El país enfrentará un periodo con menos lluvias y más calor en plena estación lluviosa. Estos serán los impactos previstos

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Por Silvia Ureña Corrales
Tomas de Dron San José
El fenómeno de El Niño intensificaría la canícula en Costa Rica, con más días secos, menos lluvias y temperaturas por encima del promedio. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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