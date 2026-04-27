IMN emite aviso por aguaceros con tormenta eléctrica este lunes en Costa Rica: estas son las zonas más afectadas

El IMN prevé lluvias y tormentas eléctricas este lunes en el Valle Central y el Pacífico, con acumulados de hasta 65 mm.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 27 de abril se prevén aguaceros aislados con tormenta eléctrica durante la tarde en el Valle Central y la vertiente del Pacífico, debido a condiciones atmosféricas locales.

Según el reporte, la influencia de brisas húmedas del oeste y temperaturas cálidas favorece la formación de nubosidad en estas regiones, lo que incrementa la probabilidad de precipitaciones en horas vespertinas.

Para la tarde, el IMN estima acumulados de lluvia entre 20 y 40 mm, con máximos de hasta 65 mm en sectores del Pacífico Central y Sur, así como en el oeste del Valle Central. En la Península de Nicoya y alrededores del golfo, los montos oscilarían entre 10 y 45 mm.

La entidad advirtió sobre lluvias intensas en cortos periodos, especialmente en zonas urbanas y cuencas del Pacífico Central y Sur, donde se podrían registrar acumulaciones significativas que aumenten el riesgo de incidentes. A modo de ejemplo, un aguacero normal genera unos 30 mm de lluvia en un periodo de entre 3 y 6 horas.

Ante este escenario, el IMN recomendó precaución en áreas propensas a inundaciones, debido a la posible saturación de sistemas de drenaje y cauces. También indicó la necesidad de resguardarse en sitios seguros ante tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados.