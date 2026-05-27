IMN advierte sobre aguaceros y tormentas eléctricas este miércoles en varias regiones del país

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió este miércoles sobre la posibilidad de aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde y primeras horas de la noche en distintos puntos del territorio nacional, debido al aumento de humedad y la aproximación de la zona de convergencia intertropical.

La institución indicó que las condiciones atmosféricas favorecerán un incremento de la nubosidad y precipitaciones de variable intensidad. Las regiones con mayor probabilidad de lluvias fuertes son el Pacífico Central y el Pacífico Sur. También se prevén precipitaciones aisladas en el Pacífico Norte, el Valle Central, las montañas del Caribe y la zona norte.

Según el IMN, los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 20 y 50 milímetros, con máximos de hasta 80 milímetros en periodos de seis a 12 horas.

La entidad meteorológica informó además que la onda tropical N.° 5 se ubicó este miércoles sobre Panamá. Sus efectos empezarían a sentirse desde las primeras horas del jueves en Costa Rica, lo que podría reforzar la actividad lluviosa en el país.

El IMN pidió especial atención en la cuenca de Sarapiquí y el Pacífico Sur, debido al alto nivel de saturación de los suelos. También recomendó precaución en zonas urbanas ante posibles problemas en sistemas de alcantarillado y acumulación de agua.

La institución advirtió sobre el riesgo asociado a tormentas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a nubes de tormenta. Estas ráfagas podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados y provocar caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.