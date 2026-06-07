Sucesos

IMN advierte posible desarrollo ciclónico y lluvias intensas este domingo: estas son las regiones con mayor riesgo de inundaciones

Las precipitaciones se extenderán a gran parte del país durante la jornada, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre un sistema atmosférico en el Pacífico que podría fortalecerse en los próximos días

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Por Silvia Ureña Corrales
Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en el Pacífico Central y Sur, mientras aumenta el monitoreo de un sistema de baja presión.
Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en el Pacífico Central y Sur, mientras aumenta el monitoreo de un sistema de baja presión. (IMN /IMN)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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