IMN advierte lluvias persistentes en Caribe y zona norte este miércoles

Caribe y zona norte tendrán lluvias intensas este miércoles, según el IMN. También se prevén tormentas y posibles inundaciones.

Las condiciones lluviosas continuarán este miércoles 13 de mayo en el Caribe y la zona norte debido a un patrón atmosférico inestable, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La entidad prevé acumulados de entre 30 y 60 milímetros en periodos de 24 horas y no descarta máximos superiores en sectores localizados. Como referencia, un aguacero habitual suele acumular cerca de 30 milímetros de lluvia en un lapso de entre tres y seis horas.

El IMN explicó que desde horas tempranas de la mañana se registraron lluvias de intensidad variable y abundante nubosidad en ambas regiones. Los acumulados de lluvia durante las últimas seis horas oscilaron entre 5 y 30 milímetros. Mientras tanto, en el resto del país predominó un cielo entre poco y parcialmente nublado.

Las lluvias se mantendrán durante el transcurso del día, con mayor intensidad en la mañana, así como durante la noche y la madrugada del jueves. El pronóstico también contempla aguaceros aislados y tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Sur durante la tarde. En el Valle Central podrían presentarse lluvias aisladas en sectores montañosos.

El instituto advirtió sobre una mayor saturación de los suelos en cuencas del Caribe Norte y la zona norte, debido a las precipitaciones recientes. La entidad pidió precaución en zonas propensas a inundaciones por posibles desbordamientos de quebradas o saturación de alcantarillado.

Las tormentas eléctricas también podrían generar ráfagas de viento de hasta 80 km/h en casos aislados. El IMN recomendó buscar refugio seguro ante la presencia de nubes de tormenta o fuertes vientos, debido al riesgo de caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.