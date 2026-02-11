IMN advierte jueves ventoso en Costa Rica por fortalecimiento de vientos alisios: asi estará por zona

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 12 de febrero del 2026 predominarán condiciones típicas de la estación seca en Costa Rica. El país estará bajo la influencia de vientos alisios de moderados a fuertes.

El IMN señala que se mantendrán cielos mayormente despejados en las regiones del Pacífico y en el Valle Central. En el Caribe y la zona norte predominará nubosidad parcial a mayormente nublada.

Durante la noche podrían presentarse lluvias en el Caribe y en la zona norte. En el Valle Central y en las regiones del Pacífico no se estiman precipitaciones.

En el Valle Central el día iniciará con pocas nubes y viento. En la tarde el cielo estará entre poco y parcialmente nublado. En San José la temperatura mínima será de 16,5 °C y la máxima de 23,3 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielo mayormente despejado y condiciones ventosas. En la tarde el ambiente continuará con nubosidad parcial y ráfagas ocasionales. En Liberia la temperatura mínima será de 20,6 °C y la máxima de 35,6 °C.

En el Pacífico Central se prevé nubosidad variable durante la jornada. La mañana estará con pocas nubes y la tarde con cielo parcialmente nublado. En Parrita la temperatura mínima será de 19 °C y la máxima de 31,5 °C.

El Pacífico Sur mantendrá condiciones de poca nubosidad en la mañana y aumento parcial en la tarde. No se anticipan lluvias significativas. En Golfito la temperatura mínima será de 21,3 °C y la máxima de 28,4 °C.

En el Caribe Norte el cielo estará parcialmente nublado durante el día. En la noche aumentará la nubosidad con posibilidad de lluvia. En Guápiles la temperatura mínima será de 20,3 °C y la máxima de 26,5 °C.

El Caribe Sur tendrá nubosidad parcial con periodos de pocas nubes. Las condiciones serán variables hacia la noche. En Limón la temperatura mínima será de 21,4 °C y la máxima de 26,7 °C.

La zona norte presentará nubosidad parcial con lloviznas en sectores montañosos durante la mañana. En la noche se estiman lluvias. En Ciudad Quesada la temperatura mínima será de 15,5 °C y la máxima de 25,3 °C.

El IMN recalca que el patrón atmosférico responde al fortalecimiento de los vientos alisios, lo que favorece estabilidad en el Pacífico y mayor nubosidad en el Caribe.

Efemérides

En San José el sol saldrá a las 5:56 a. m. y se ocultará a las 5:45 p. m. La salida de la Luna será a las 2:02 a. m. y la puesta a la 1:43 p. m. La fase lunar estará hacia luna nueva.