Sucesos

IMN advierte jueves ventoso en Costa Rica por fortalecimiento de vientos alisios: asi estará por zona

El IMN anticipa una jornada marcada por condiciones propias de la estación seca. Conozca qué regiones sentirán con mayor intensidad el efecto de los vientos

Por Silvia Ureña Corrales
IMN prevé jueves con vientos alisios intensos y ambiente seco en gran parte del país.







