Sucesos

IMN advierte ingreso del empuje frío este fin de semana: estos son los efectos previstos

Un nuevo empuje frío ingresará al país este fin de semana y modificará las condiciones del tiempo en varias regiones. El IMN alertó sobre cambios relevantes que podrían sentirse con fuerza

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El IMN prevé vientos intensos, lluvias y bajas temperaturas por el empuje frío, con mayor impacto en Guanacaste, el Caribe y el Valle Central. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCIMNClimaClima en Costa Rica
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.