IMN advierte ingreso del empuje frío este fin de semana: estos son los efectos previstos

El IMN prevé vientos intensos, lluvias y bajas temperaturas por el empuje frío, con mayor impacto en Guanacaste, el Caribe y el Valle Central.

El empuje frío N.° 13 ingresará a Costa Rica durante este fin de semana, con un aumento significativo de los vientos, lluvias en varias regiones y un descenso marcado de las temperaturas, según el más reciente aviso del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El sistema se desplazará rápidamente hacia el sur de Centroamérica y ubicará su frente frío sobre el país durante la madrugada del domingo, lo que intensificará las condiciones atmosféricas adversas, especialmente en el Valle Central, Guanacaste, el Caribe y la Zona Norte.

Los vientos alisios ya se presentan entre moderados y fuertes debido a los altos valores de presión atmosférica en la cuenca del mar Caribe. Durante este viernes se registraron ráfagas de hasta 91 km/h en Guayabo de Bagaces y 88 km/h en el volcán Orosi. En el Valle Central se reportaron valores entre 30 y 60 km/h.

Para el sábado se mantendrán los vientos acelerados, con ráfagas estimadas entre 40 y 70 km/h en el Valle Central y partes bajas de Guanacaste. En zonas montañosas del norte de esa provincia, los valores podrían alcanzar entre 70 y 90 km/h, según el pronóstico del IMN.

El domingo y los primeros días de la próxima semana predominará el viento norte, con ráfagas fuertes a muy fuertes. El IMN estimó velocidades de entre 50 y 85 km/h en el Valle Central y entre 80 y 110 km/h en sectores montañosos y, de forma ocasional, en partes bajas de Guanacaste.

Las lluvias se concentrarán principalmente en el Caribe y la zona norte. Para la madrugada y mañana del sábado existe una probabilidad media de precipitaciones, mientras que para el domingo se prevé una probabilidad alta de lluvias variables en el Caribe Sur y parte del Caribe Norte. La zona norte presentará lluvias dispersas.

El Valle Central registrará lluvias y lloviznas aisladas, principalmente en sectores del este, norte y montañas del sur durante las mañanas del fin de semana, con posibilidad de lluvia moderada ocasional el domingo, la cual podría extenderse hacia el oeste.

En el Pacífico Sur se esperan aguaceros aislados, especialmente en los alrededores del golfo Dulce, sin que se anticipen acumulados extremos para este evento.

El empuje frío N.° 13 también provocará un descenso de las temperaturas, principalmente en el centro y norte del país. En la Gran Área Metropolitana se estimaron temperaturas mínimas por debajo de los 15 °C, mientras que en sectores montañosos podrían bajar de los 10 °C. En partes bajas del Caribe y la zona norte se prevén valores entre 16 °C y 18 °C.

El IMN advirtió sobre posibles afectaciones por las ráfagas de viento, como daños en techos, tendido eléctrico, rótulos y árboles, especialmente en el Pacífico Norte, el Valle Central, la península de Nicoya y las cordilleras. También recomendó precaución en la navegación aérea y marítima, así como evitar quemas por el riesgo de propagación.