Sucesos

IMN advierte fuertes aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Sur este viernes en la tarde

El IMN prevé aguaceros intensos con tormenta eléctrica y ráfagas de hasta 80 km/h en varias regiones del país este viernes

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Por Damián Arroyo C.
El domingo estará marcado por aguaceros en el Valle Central, Caribe y Pacífico, según el IMN.
Aguaceros y tormentas afectarán el Pacífico Central y Sur con lluvias intensas y riesgo de inundaciones, según el IMN. (Canva /Canva)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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