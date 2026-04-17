IMN advierte fuertes aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Sur este viernes en la tarde

Aguaceros y tormentas afectarán el Pacífico Central y Sur con lluvias intensas y riesgo de inundaciones, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) alertó sobre la presencia de aguaceros intensos con tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Sur este viernes 17 de abril, con efectos que se extenderán hacia el fin de semana.

Según el IMN las condiciones responden a un aumento de la inestabilidad atmosférica y humedad, lo que favorece la formación de nubosidad y lluvias en varias regiones del país. Durante la mañana se registró cielo entre parcialmente nublado y nublado en el Caribe, Zona Norte y sectores del Pacífico Central y Sur, según el reporte oficial.

Aguaceros intensos y tormentas durante la tarde

El IMN estimó que en horas de la tarde se desarrollarán núcleos nubosos más densos. Esto provocará aguaceros fuertes con tormenta eléctrica en el Pacífico Sur, Pacífico Central y alrededores del golfo de Nicoya.

También existe probabilidad de lluvias aisladas en el Valle Central, montañas del Caribe y la zona norte.

Los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 30 mm y 75 mm en periodos de 6 horas, con máximos superiores en puntos específicos.

El IMN indicó que las precipitaciones se mantendrán durante la noche, sobre todo en el Pacífico Sur, Pacífico Central y el sur de la península de Nicoya.

Advertencia por saturación de suelos y ráfagas de viento

El informe advierte sobre riesgos por saturación de suelos, especialmente en cuencas del Pacífico Sur debido a las lluvias de días recientes.

Ante este panorama, el IMN recomendó: