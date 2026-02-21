Sucesos

IMN advierte aguaceros y tormentas este sábado por la tarde: conozca las regiones con mayor impacto

El IMN alertó sobre precipitaciones fuertes y tormentas eléctricas en varias regiones. Consulte cuáles serán las zonas con mayores acumulados y qué medidas recomienda la institución

Por Silvia Ureña Corrales
03/10/2024 Cartago. Aguacero; Lluvia; Clima; Paraguas y sombrillas; Invierno; Epoca lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
El IMN prevé lluvias de hasta 60 mm y ráfagas aisladas de 80 km/h en distintas zonas del país este sábado. (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

