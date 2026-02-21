IMN advierte aguaceros y tormentas este sábado por la tarde: conozca las regiones con mayor impacto

El IMN prevé lluvias de hasta 60 mm y ráfagas aisladas de 80 km/h en distintas zonas del país este sábado.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 21 de febrero se presentarán aguaceros y tormentas eléctricas en distintas zonas del país, especialmente durante la tarde, debido a altos niveles de humedad y debilitamiento de los vientos alisios.

El aviso fue emitido a las 11:50 a. m. y señala que el Valle Central, la zona norte y el Pacífico registrarán el mayor impacto de las precipitaciones.

En el norte y oeste del Valle Central se estimaron acumulados entre 5 y 50 mm en periodos de tres horas. En las montañas del Pacífico Central y Sur se previeron lluvias con tormenta eléctrica, con montos entre 15 y 60 mm. De forma localizada, podrían superarse esos valores, incluso en sectores de la península de Nicoya.

Para la zona norte montañosa, el IMN proyectó chubascos y lluvias dispersas con acumulados inferiores a 50 mm en lapsos de seis horas.

Un aguacero fuerte, según los parámetros meteorológicos, corresponde a un acumulado de 60 mm o más en tres horas.

Altas temperaturas y humedad favorecerán lluvias intensas esta tarde en distintas regiones del país, con posibilidad de tormenta eléctrica. (Rafael Pacheco Granados)

Según el informe técnico, la combinación de altas temperaturas, humedad elevada y brisas locales favoreció el desarrollo de nubosidad en horas de la tarde.

El IMN pidió precaución en zonas urbanas ante lluvias intensas en periodos cortos, que podrían saturar alcantarillados y quebradas. También recomendó atención especial en cuencas del extremo sur del Pacífico Sur, donde existen niveles moderados de saturación.

La institución advirtió sobre posibles ráfagas cercanas a 80 km/h en casos aislados asociados a tormentas eléctricas. Además, instó a la población a buscar refugio seguro si percibe actividad eléctrica o vientos fuertes.