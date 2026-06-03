Sucesos

IMN advierte aguaceros con tormenta eléctrica este jueves en Costa Rica: estas serán las zonas más afectadas

Conozca cuáles regiones tendrán más lluvia, a qué hora se esperan los aguaceros y dónde se registrarán las temperaturas más altas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
20/09/2023 San José. Fuerte aguacero vespertino. Las lluvias intensas pusieron a correr a muchos este miércoles por la tarde.
La cercanía de la zona de convergencia intertropical favorecerá lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas desde la tarde en varias regiones. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMNSUCnotas ia
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.