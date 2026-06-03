IMN advierte aguaceros con tormenta eléctrica este jueves en Costa Rica: estas serán las zonas más afectadas

La cercanía de la zona de convergencia intertropical favorecerá lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas desde la tarde en varias regiones.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 4 de junio estará marcado por condiciones inestables debido a la cercanía y actividad de la zona de convergencia intertropical. Este patrón favorecerá lluvias durante diferentes momentos del día en gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico, durante la mañana se presentarán lluvias en sectores cercanos a la costa de Limón y en las llanuras de la zona norte. También se esperan precipitaciones aisladas cerca de las costas del Pacífico Central y Pacífico Sur, así como en la península de Nicoya.

Para la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica. El IMN prevé aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el litoral pacífico, el Valle Central y sectores montañosos del Caribe y de la zona norte. Estas precipitaciones podrían extenderse durante las primeras horas de la noche.

En el Valle Central, la mañana tendrá pocas nubes. Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias con tormenta eléctrica. En San José la temperatura mínima será de 19,6 °C y la máxima alcanzará 24,4 °C.

El Pacífico Norte registrará ambiente muy caluroso durante gran parte del día. En la tarde se presentarán lluvias y tormentas eléctricas, especialmente en la península de Nicoya. Liberia tendrá una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 36,9 °C, una de las más altas del país.

Para el Pacífico Central, el IMN prevé nubosidad parcial en la mañana y aguaceros con tormenta durante la tarde. En Parrita la temperatura oscilará entre 18,4 °C y 32,2 °C.

El Pacífico Sur también experimentará lluvias y tormentas vespertinas. Las precipitaciones podrían mantenerse cerca de la costa durante la noche. En Golfito la temperatura mínima será de 21,5 °C y la máxima llegará a 29,4 °C.

En el Caribe Norte, las lluvias estarán más presentes durante la mañana cerca del litoral. Luego surgirán aguaceros y tormentas en las montañas. Guápiles registrará una mínima de 23 °C y una máxima de 27,5 °C.

El Caribe Sur tendrá lluvias matutinas y desarrollo de tormentas en sectores montañosos durante la tarde. Limón presentará temperaturas entre 22,7 °C y 28,8 °C.

La zona norte iniciará con nubosidad parcial y posibilidad de chubascos dispersos. Más adelante aumentará la actividad lluviosa en las montañas, con tormentas aisladas hacia la tarde y primeras horas de la noche. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18,6 °C y una máxima de 28,3 °C.

Las condiciones más lluviosas del día estarán asociadas a la influencia de la zona de convergencia intertropical, que mantendrá un ambiente propicio para precipitaciones en distintas regiones del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta ocurrirá a las 5:54 p. m. La Luna saldrá a las 9:37 p. m. y se dirigirá hacia la fase de cuarto menguante.