Sucesos

IMN advierte aguaceros con tormenta eléctrica en Costa Rica este viernes

El Instituto Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas y tormentas eléctricas para este viernes en varias regiones del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias Alajuela
IMN prevé aguaceros y tormenta eléctrica este viernes, con acumulados de hasta 65 mm en varias regiones del país. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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