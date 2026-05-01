IMN advierte aguaceros con tormenta eléctrica en Costa Rica este viernes

IMN prevé aguaceros y tormenta eléctrica este viernes, con acumulados de hasta 65 mm en varias regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que aguaceros con tormenta eléctrica afectarán varias regiones de Costa Rica la tarde de este viernes 1.º de mayo, debido al ingreso de humedad desde el Caribe y condiciones atmosféricas inestables.

Durante la mañana se registraron lluvias en el Caribe Norte, zona norte y sectores del Valle Central, con acumulados menores a 25 mm, un aguacero normal genera unos 30 mm de lluvia en un periodo de entre 3 y 6 horas.. El patrón lluvioso se mantendrá en esas zonas en lo que resta de la mañana.

Para la tarde, el IMN prevé mayor desarrollo de nubosidad con aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el Valle Central, Pacífico Central y Pacífico Sur. Los acumulados de lluvia oscilarán entre 20 y 40 mm, con máximos de hasta 65 mm en algunos puntos.

En Guanacaste y alrededores del golfo se estiman precipitaciones con tormenta, con montos entre 10 y 50 mm. En zonas montañosas del Caribe y la zona norte se esperan lluvias variables con registros de 15 a 40 mm.

El IMN advirtió que las condiciones nubladas y lluviosas persistirán durante el fin de semana. La inestabilidad atmosférica se mantiene por el debilitamiento de los vientos alisios.

La institución recomendó precaución ante lluvias intensas en periodos cortos, especialmente en áreas urbanas propensas a inundaciones. También alertó sobre posibles ráfagas de viento de hasta 80 km/h asociadas a tormentas eléctricas.

Las autoridades pidieron atención en cuencas del Pacífico Sur, donde los suelos presentan alta saturación. Además, instaron a la población a mantenerse informada por canales oficiales.