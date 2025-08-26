ICD nombra nuevo director general

José Miguel Gómez tiene experiencia en el OIJ, el Ministerio de Salud y Presidencia.

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) confirmó a José Miguel Gómez Chavarría como nuevo director general de la institución.

Gómez asumió el cargo de forma provisional tras la destitución de Fernando Ramírez, el 18 de julio, y este martes el ICD confirmó su nombramiento oficial en el puesto.

El nuevo director es abogado, notario y criminólogo. Fungió como director general del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodepedencia (IAFA), cargo que empezó a ocupar el 4 de junio y dejó para asumir la dirección del ICD.

También fue asesor legal de Mary Munive cuando ocupó la segunda vicepresidencia de la República y como ministra de Salud. Del 2015 al 2020 fue oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el 2014 fue el jefe de la Unidad de Cárceles del OIJ, y del 2009 al 2013 fue custodio de cárceles de esa institución.