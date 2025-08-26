Sucesos

ICD nombra nuevo director general

José Miguel Gómez dejó la dirección del IAFA para asumir en el ICD

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
gómez
José Miguel Gómez tiene experiencia en el OIJ, el Ministerio de Salud y Presidencia. (ICD/ICD)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ICDJosé Miguel Gómez
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.