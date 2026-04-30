Sucesos

Iba a robar combustible y terminó pidiendo auxilio: sospechoso sufrió quemaduras y fue detenido en Esparza

Sospechoso de 49 años fue detenido en Esparza tras pedir ayuda por quemaduras y admitir que estaba cometiendo un delito

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Esto fue lo que encontraron en la vivienda del sospechoso de robo de combustible en Puntarenas.
Esto fue lo que encontraron en la vivienda del sospechoso de robo de combustible en Puntarenas. (Recope/Recope)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Robo de combustibleCapturaRecopeEsparza
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.