Iba a robar combustible y terminó pidiendo auxilio: sospechoso sufrió quemaduras y fue detenido en Esparza

Esto fue lo que encontraron en la vivienda del sospechoso de robo de combustible en Puntarenas.

Un hombre de apellidos Sánchez Alfaro, de 49 años, terminó pidiendo ayuda tras sufrir quemaduras mientras, en apariencia, intentaba robar combustible en una vivienda en Esparza de Puntarenas.

Según divulgó la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el sospechoso salió de la casa gritando por auxilio y admitió ante vecinos que, al parecer, estaba cometiendo un ilícito. Los residentes alertaron al sistema de emergencias 9-1-1, por lo que fue trasladado a un centro médico.

Mientras tanto, oficiales de la Fuerza Pública inspeccionaron el inmueble para descartar riesgos y detectaron indicios de una toma ilegal de combustible, lo que activó la coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Recope.

Hallazgo dentro de la vivienda

Al día siguiente, el OIJ allanó la propiedad y decomisó 210 litros de combustible, además de estañones, pichingas y una manguera de alta presión utilizada, presuntamente, para la extracción ilegal.

Las autoridades determinaron que el combustible era sustraído mediante una conexión clandestina al poliducto de Recope, la cual llegaba hasta el interior de la vivienda.

Posteriormente, personal especializado de Recope localizó un túnel de aproximadamente 10 metros de longitud, que permitía ingresar la manguera desde la toma ilegal hasta un recinto dentro de la casa, donde se almacenaba el líquido.

Tanto la conexión como el túnel fueron eliminados.

Detención tras atención médica

Una vez que en el centro médico se descartaron lesiones de gravedad, el sospechoso fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

“La manipulación indebida de combustible representa un peligro significativo, no solo para quienes participan en estas prácticas, sino también para las comunidades cercanas. Estas acciones pueden generar situaciones de alto riesgo que comprometen la seguridad de las personas y del entorno”, indicó Karla Montero, presidenta de Recope.

El caso se suma a otras intervenciones recientes por robo de combustible en el país, cuya cifra asciende a 16 en lo que va del 2026.