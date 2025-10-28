Sucesos

Huracán Melissa generará lluvias intensas en Costa Rica durante la noche y madrugada: estas son las zonas

El huracán Melissa influirá en el clima de Costa Rica durante la noche y madrugada; vea cuáles regiones se verán más afectadas

Por Sebastián Sánchez
El huracán Melissa seguirá causando efectos indirectos en Costa Rica hasta el próximo miércoles, según el IMN.
El huracán Melissa seguirá causando efectos indirectos en Costa Rica hasta el próximo miércoles, según el IMN. (Imagen satelital del IMN). (IMN/La Nación)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

