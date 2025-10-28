Huracán Melissa generará lluvias intensas en Costa Rica durante la noche y madrugada: estas son las zonas

El huracán Melissa seguirá causando efectos indirectos en Costa Rica hasta el próximo miércoles, según el IMN. (Imagen satelital del IMN).

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que el huracán Melissa seguirá generando influencia indirecta sobre Costa Rica.

Durante la noche de este lunes 27 de octubre, las lluvias continuarán particularmente intensas en las montañas del Caribe Norte, la costa del Pacífico Central y alrededores del cantón de Jicaral, lugares donde se podrían alcanzar los 20 milímetros y 50 milímetros en menos de 2 horas.

En el Pacífico Sur y el Pacífico Central, se prevé que las lluvias continuarán por la noche y madrugada de variable intensidad, con montos estimados entre 20 milímetros y 60 milímetros; con máximos de hasta 80 milímetros en las siguientes 2 horas en el Pacífico Sur, especialmente en sectores costeros.

Según el IMN, en el resto del país, las lluvias serán de débil a moderada intensidad, con aguaceros puntuales y acumulados entre 20 mm y 30 mm, con máximos de 50 milímetros.

“Durante este martes, continuará la influencia indirecta del Huracán Melissa sobre el Pacífico Sur, la cual tenderá a disminuir durante el miércoles. Parte de sus efectos podrían extenderse hacia sectores costeros del Pacífico Central y Pacífico Norte. Se prevé nubosidad variable con aguaceros y lluvias, especialmente fuertes durante las madrugadas y mañanas sobre las costas”, explicó el IMN.

El IMN advierte que los suelos se mantienen saturados en el Pacífico Sur, con riesgo a inundaciones en partes bajas de Osa, Puerto Jiménez y Golfito. De igual manera, se recomienda precaución en sectores costeros del Pacífico Central; al sur y oeste del Pacífico Norte, donde podrían presentarse nuevos episodios de precipitación intensa.

El IMN recomienda: