Hospital de Niños revela estado de salud de menor de 11 años que recibió un disparo en Pavas

Un menor de 11 años llegó con un impacto de bala al Hospital Nacional de Niños.

La tarde del martes, el Cuerpo de Bomberos informó de que un niño de tan solo 11 años recibió un impacto de bala en el abdomen.

El menor llegó herido en un carro particular a la estación de Bomberos de Pavas y allí fue atendido por personal de paramédicos, quienes lo estabilizaron antes de entregarlo a la Cruz Roja Costarricense.

En ambulancia, el menor fue llevado de emergencia al Hospital Nacional de Niños, donde recibe atención médica.

Según informó a este medio Carlos Jiménez, director del centro médico, el niño está en condición estable y, hasta el momento, no ha requerido de intervenciones quirúrgicas.

El menor, explicó, se encuentra en un servicio de hospitalización “completando la investigación pertinente que se realiza en este tipo de lesiones, sobre todo de orden social”.

La oficina de prensa del Patronato Nacional de la Infancia informó la tarde del martes que el caso fue atendido por la oficina local de Pavas y la institución se encuentra coordinando con la unidad de Trabajo Social del Hospital de Niños.