Cruz Roja atiende homicidio en María Reina de Hatillo

A eso de las 7:30 a. m. de este martes, la Cruz Roja Costarricense atendió un reporte de un ataque armado en el sector de María Reina de Hatillo, en el sur de San José.

Al llegar al sitio, el personal abordó a un adulto que presentaba múltiples impactos de bala. El hombre fue declarado sin vida en el sitio.

Al tiempo que socorristas atendían el incidente y coordinaba con oficiales de la Fuerza Pública, recibieron nueva información sobre otra persona herida por arma de fuego en el sector de 25 de Julio.

Personal de Cruz Roja se desplazó hacia el punto.

Noticia en desarrollo...