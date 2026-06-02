Hospital de Niños confirma estado de niño de tres años que sufrió accidente acuático en Puriscal

Un niño de tres años sufrió un accidente acuático en una piscina la mañana de este martes en San Rafael de Puriscal, San José, según confirmó la Cruz Roja.

Inicialmente, fue trasladado al CAIS de Puriscal, donde recibió atención médica. Luego, lo trasladaron al Hospital Nacional de Niños para continuar con atención especializada.

“Según información proporcionada por la doctora Adriana Yock, jefa de clínica de Emergencias Médicas HNN, el paciente está ‘aire ambiente’, está siendo monitorizado en el área de observación. Está estable y está bien”, confirmó el centro médico.

Este es el tercer accidente acuático que involucra a un menor de 10 años durante el 2026, según estadísticas de la Cruz Roja.