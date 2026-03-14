Sucesos

Homicidio en Limón: hombre es asesinado a balazos dentro de taller mecánico

Dos sujetos en motocicleta habrían llegado al lugar y disparado contra la víctima

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Por Cristian Mora
Homicidio taller mecánico en Limón
El ataque ocurrió la mañana de este sábado en un taller mecánico cerca de la línea férrea. Agentes del OIJ investigan el caso. (La Nación/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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