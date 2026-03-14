Homicidio en Limón: hombre es asesinado a balazos dentro de taller mecánico

El ataque ocurrió la mañana de este sábado en un taller mecánico cerca de la línea férrea. Agentes del OIJ investigan el caso.

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este sábado dentro de un taller mecánico en el cantón central de Limón, según información de fuentes policiales.

El hecho fue reportado alrededor de las 10:00 a.m. en un local ubicado cerca del bar Casa Rosa, en el sector conocido como la línea férrea. La víctima fue identificada con los apellidos Cubillo Cooper.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos sujetos que viajaban en una motocicleta blanca con rojo llegaron al lugar y dispararon contra la víctima, quien se encontraba dentro del taller.

Tras el ataque, los sospechosos habrían huido del lugar. En la escena, las autoridades ubicaron casquillos calibre 40.

Al lugar se desplazaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la recolección de indicios y el inicio de las investigaciones.