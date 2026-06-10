Homicidio de Roberto Samcam: Fiscalía presenta acusación contra sospechosos del crimen

(La Nación y La Prensa Nicaragua (Cortesía)/La Nación y La Prensa Nicaragua (Cortesía))

Asesinato en Roberto Samcam, disidente y exmilitar nicaragüense, en Moravia, Costa Rica. 19 de junio de 2025

La Fiscalía presentó esta mañana ante el Juzgado Penal la acusación en contra de los sospechosos de asesinar al disidente nicaragüense Roberto Samcam, el 19 de junio del 2025 en su casa, en Moravia.

Fuentes allegadas al caso confirmaron la información a La Nación; sin embargo, todavía no se tienen detalles del total de personas imputadas en la causa.

Federico Campos, abogado representante de la familia de la víctima, confirmó que ya fueron notificados de la acusación “dándonos del plazo para presentar la querella”, lo cual harán en el tiempo establecido detalló el litigante.