Homicidio de alias Queque, supuesto hombre de confianza de Los Lara, agudiza pugnas al sur de San José

El homicidio de Jean Carlo Núñez Aragón, alias Queque, ocurrió en la madrugada del lunes 16 de marzo, en Hatillo 8. Fotografía con fines ilustrativos

El homicidio de un hombre, registrado la madrugada del lunes 16 de marzo en Hatillo 8, sería un nuevo episodio en las violentas disputas entre la estructura criminal de Los Lara y Los Churros, confirmó el subdirector de la Fuerza Pública, Guillermo Valenciano.

El jefe policial detalló que el ofendido, identificado como Jean Carlo Núñez Aragón, alias Queque, había sido investigado como supuesto encargado de la distribución de drogas en la Ciudadela 15 de Setiembre y una persona de confianza de Los Lara. Alias Queque habría asumido el control de esa zona, tras la captura de un sospechoso conocido como Fresa, en un operativo ejecutado entre 2024 y 2025, en el que fueron aprehendidas diez personas vinculadas a la estructura de Los Lara.

“Los homicidios ocurridos en Hatillo 1 y Hatillo 8 tienen alguna relación”, dijo Valenciano en relación con otro asesinato registrado horas antes en ese distrito josefino, en el que murió José Luis Fonseca Montero, de 52 años.

Fonseca fue atacado con arma de fuego en vía pública, por un encapuchado quien se le acercó a pie, mientras estaba en las inmediaciones del cruce de Sagrada Familia.

El subdirector de la Fuerza Pública confirmó que alias Queque ya estaba en el radar policial como parte de las líneas de trabajo que la Fuerza Pública implementó desde enero de este año. “La 15 de Setiembre es una de esas zonas de interés donde tenemos un circuito de patrullaje y donde se tiene información asociada a este sujeto, como parte de la estructura criminal presente en esa zona”, detalló.

La noche del domingo 15 de marzo, a eso de las 10:30 p. m., dos hombres quienes estaban en vía pública en Concepción de Alajuelita, fueron agredidos por dos gatilleros a bordo de una motocicleta. Tras el ataque murió un hombre de apellido Vega de 21 años luego de ser trasladado a la clínica Solón Núñez de Hatillo.

Al otro herido de apellido Alvarado y de la misma edad, lo trasladaron al hospital San Juan de Dios en estado de gravedad. Según el jefe policial, ninguno de los agredidos tenían vínculos con grupos delictivos.

Reforzamiento en zonas calientes

Valenciano anunció que bajo la metodología del “top 20” —que identifica los 20 distritos que generan el 33% de la incidencia criminal asociada a homicidios, heridos y asaltos— se están destinando recursos específicos para estas zonas.

“Estamos operando por resultados. En estos 20 distritos donde se incluye Hatillo y San Felipe de Alajuelita, vienen más de 1.130 puestos policiales de diferentes niveles, viene recurso móvil también”, detalló, al tiempo que aclaró que esos efectivos van a ser dirigidos a zonas de interés policial".

El jerarca detalló que el patrullaje se programa de acuerdo con un sistema de semáforo basado en el potencial de delitos: 24 horas en las zonas rojas, y según el “dataclock” en zonas amarillas o verdes.

“Actualmente en el comparativo de 2025 y 2026 tenemos una disminución de 50 homicidios y en la comparación mensual una baja de 32 homicidios. Eso nos da una lectura importante sobre el trabajo que viene haciendo Fuerza Pública en la parte de contención y las policías de investigación en la parte de desarticulación", agregó.

Hasta este miércoles 18 de marzo, el OIJ reportaba 153 homicidios en 2026; a la misma fecha en 2025 hubo 204 casos. San José, con 50 asesinatos, es la provincia más violenta del país.