Sucesos

Homicidio de alias Queque, supuesto hombre de confianza de Los Lara, agudiza pugnas al sur de San José

Fallecido era sospechoso de distribución de drogas en Ciudadela 15 de Setiembre, según Policía.

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Por Christian Montero
El homicidio de Jean Carlo Núñez Aragón, alias Queque, ocurrió en la madrugada del lunes 16 de marzo, en Hatillo 8. Fotografía con fines ilustrativos (JOHN DURAN)







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Alias Queque homicidio los Lara
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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