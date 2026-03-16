Crímenes

Hombre aparece muerto dentro de vehículo y otro queda grave tras disparos en Hatillo 8

Un nuevo homicidio ocurrió durante la madrugada de este lunes 16 de marzo. El OIJ investiga el caso.

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Por Yucsiany Salazar
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Costa Rica registra más de 144 homicidios en lo que va del 2026. (Juan R. Costa)







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Hatillo 8Homicidio
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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