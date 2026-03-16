Hombre aparece muerto dentro de vehículo y otro queda grave tras disparos en Hatillo 8

Costa Rica registra más de 144 homicidios en lo que va del 2026.

Un hombre fue hallado sin vida dentro de un vehículo y otro resultó gravemente herido tras una balacera ocurrida la madrugada de este lunes en Hatillo 8, San José.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho habría ocurrido alrededor de las 2:00 a. m.; sin embargo, el aviso a las autoridades se recibió cerca de las 5:30 a. m.

Cuando los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) llegaron al sitio, ubicaron a un hombre fallecido en la parte trasera de un automóvil. Además, otro sujeto fue trasladado en condición grave al hospital San Juan de Dios.

La Policía Judicial precisó, según versiones preliminares, que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego seguidas por el ruido de una motocicleta huyendo del sector.

Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni el móvil del ataque. El caso se mantiene en investigación.