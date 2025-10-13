Sucesos

Hombres calcinados en Pococí serían vecinos de la zona

Hecho ocurrió la madrugada del domingo en la comunidad de Aguas Frías, en la Roxana

Por Christian Montero y Reiner Montero
Dos hombres de apellidos Salas y Zamora serían las víctimas del doble asesinato ocurrido el domingo 12 de octubre en la Rita de Pococí, los cuerpos fueron calcinados.
Dos hombres de apellidos Salas y Zamora serían las víctimas del doble asesinato ocurrido el domingo 12 de octubre en la Rita de Pococí, los cuerpos fueron calcinados. (Foto: Reiner Montero/Foto: Reiner Montero)







