Hombres calcinados en Pococí serían vecinos de la zona

Dos hombres de apellidos Salas y Zamora serían las víctimas del doble asesinato ocurrido el domingo 12 de octubre en la Rita de Pococí, los cuerpos fueron calcinados.

Los dos hombres asesinados y calcinados en la comunidad de Aguas Frías en la Roxana de Pococí, Limón, ya estarían identificados.

Una fuente judicial detalló a este medio que los fallecidos eran de apellidos Salas y Zamora. El primero sería hermano de un sujeto condenado en marzo de 2022 a 85 años de prisión por el intento de asalto a un camión remesero en Cariari de Pococí, en donde falleció un custodio y una joven madre quien pasaba por el lugar al momento del violento hecho.

Salas y Zamora eran vecinos de un caserío cercano al centro penal Carlos Luis Fallas, en la Leticia de Pococí.

Según trascendió, los fallecidos contaban con amplio historial delictivo como amenazas y balaceras en la comunidad.

Los cuerpos fueron ubicados por un trabajador la madrugada del domingo a unos 2 km al oeste de la plaza de fútbol de la comunidad de Aguas Frías, en la Roxana de Pococí.

Según información de un vecino, a eso de las dos de la mañana se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente una motocicleta salir del lugar

A eso de las cinco de la mañana, un trabajador que pasaba en su bicicleta por el lugar divisó los cuerpos que estaban a la orilla de la vía, los restos presentaban lesiones por arma de fuego y fueron calcinados.

En el lugar varias muchas entradas y salidas de calles de piedra entre plantíos de piña y banano que llevan a comunidades como Guácimo que facilitaron el escape de los homicidas.

Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisan que a este día han ocurrido 690 homicidios en todo el país, 11 más que al mismo periodo del año pasado.

El desglose por provincias detalla que San José registra 233 casos, Limón 141 y Puntarenas 102 que son las regiones más violentas. Le siguen Alajuela con 78 casos, Guanacaste con 66, en Cartago han ocurrido 44 hechos violentos de ese tipo y en Heredia 26.

El promedio de homicidios se mantiene en uno cada 10 horas, según lo cual, el OIJ estima que el año cerrará con una cifra cercana a los 900 casos, la mayoría de asesinatos (más del 70%) vinculados con ajustes de cuentas o venganzas.